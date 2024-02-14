Ямальские оленеводы пожаловались на невыплату денег за сданное мясо

Ямальским оленеводам задерживают выплаты за сданное мясо в мясоперерабатывающие комплексы. На эту ситуацию обратил внимание общественник из Панаевска (ЯНАО) Ейко Сэротэтто, который заявил, что деньги тундровикам не платили с декабря прошлого года.