Ямальские оленеводы пожаловались на невыплату денег за сданное мясо

Ямальским оленеводам задерживают выплаты за сданное мясо в мясоперерабатывающие комплексы. На эту ситуацию обратил внимание общественник из Панаевска (ЯНАО) Ейко Сэротэтто, который заявил, что деньги тундровикам не платили с декабря прошлого года.
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