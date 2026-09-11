Набиуллина назвала зумеров из ЦБ «очень ценными сотрудниками»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора сняла с повестки дня один из самых горячих споров последних лет — о том, подрывает ли приверженность молодых сотрудников к балансу между работой и личной жизнью устойчивость российской экономики.