Набиуллина назвала зумеров из ЦБ «очень ценными сотрудниками»

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора сняла с повестки дня один из самых горячих споров последних лет — о том, подрывает ли приверженность молодых сотрудников к балансу между работой и личной жизнью устойчивость российской экономики.
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