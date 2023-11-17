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Минспорт Самарской области: «Гостиничный фонд Самары позволяет разместить гостей в королевских условиях. Вопросы к командировочной организации»

В Самаре проходит пятый этап Гран-при России по фигурному катанию «Волжский пируэт».  Фигуристы-юниоры в соцсетях пожаловались на гостиницу «Волга», в которую их заселили – в номерах ползают тараканы и валяется мусор.

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