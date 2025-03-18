Пленённых не показывают? После разгрома на Курщине Путин достанет козырь

Через считанные дни может прозвучать главная новость - Курская область зачищена от ВСУ. И пока военные эксперты обсуждают необходимость наступления на Сумы, некоторые задаются вопросом: почему пленённых противников не показывают? Оказалось, это особый козырь в руках Путина, и после разгрома на Курщине он его достанет.