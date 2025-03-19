Полиция Турции задержала мэра Стамбула и еще 100 человек по подозрению в коррупции

Экрема Имамоглу называли главным оппонентом действующего президента ЭрдоганаМэр Стамбула Экрем Имамоглу, представляющий оппозиционную Республиканскую народную партию, задержан по подозрению в коррупции и доставлен в суд в сопровождении полиции, передает телеканал CNN Türk.
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