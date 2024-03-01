Как в Китае продвигается пилотируемая программа по исследованию Луны

В настоящее время китайская пилотируемая программа по исследованию Луны продвигается полным ходом. Ракета-носитель "Чанчжэн-10" /"Великий поход-10"/, пилотируемый космический корабль "Мэнчжоу" /"Челн мечты"/, лунный посадочный модуль "Ланьюэ" / "Дотянуться до Луны"/ и скафандр для посадки на Луну находятся в стадии разработки прототипа.
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