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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путин со свиным желудком, лумпия с соусом чили, сэндвичи с точино – в меню на вечер филиппинского наследия. Его 12 января на игре с «Колорадо» организует «Виннипег»

«Джетс» 12 января встретятся с «Колорадо» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Игра будет посвящена филиппинской общине Виннипега – самой большой по численности в пересчете на душу населения за пределами Филиппин.

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