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  • Алекс Сэм
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Раскрыты имена уничтоженных бойцов элитного спецназа ВСУ в Глухове

Раскрыты имена уничтоженных бойцов элитного спецназа ВСУ в Глухове

Среди погибших в результате удара ВКС России есть экс-депутат сельсовета Тернопольской области.Удар ВКС России, под который попал элитный спецназ Украины 2 марта, привёл к гибели нескольких военнослужащих Украины в городе Глухове Сумской области.

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