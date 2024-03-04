Раскрыты имена уничтоженных бойцов элитного спецназа ВСУ в Глухове

Среди погибших в результате удара ВКС России есть экс-депутат сельсовета Тернопольской области.Удар ВКС России, под который попал элитный спецназ Украины 2 марта, привёл к гибели нескольких военнослужащих Украины в городе Глухове Сумской области.
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