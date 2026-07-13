Трамп объявил о планах взимать 20% с грузов за проход через Ормузский пролив

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 13 июля 2026 года, в своих публичных заявлениях объявил о введении новой морской блокады Ирана и намерении взимать пятую часть стоимости перевозимых грузов через стратегический пролив.
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