Починка очередных самовыпилившихся наушников от Эпол

﻿﻿Здравствуйте. Сегодня у меня снова внезапно закончились AirPods Max в ремонте. Во-первых, я исключил возможность обрыва кабеля, проведя измерения на носовом контактном комплекте, все падения напряжения во всех местах были в пределах нормы.