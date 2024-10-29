Починка очередных самовыпилившихся наушников от Эпол

Здравствуйте. Сегодня у меня снова внезапно закончились AirPods Max в ремонте. Во-первых, я исключил возможность обрыва кабеля, проведя измерения на носовом контактном комплекте, все падения напряжения во всех местах были в пределах нормы.
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