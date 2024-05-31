😡 Депутат Госдумы Прокофьев рассказал, как на него напали мигранты из-за замечания В Казани он сделал иностранцам замечание — в ответ услышал мат, а после его пытались избить.
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😡 Депутат Госдумы Прокофьев рассказал, как на него напали мигранты из-за замечания В Казани он сделал иностранцам замечание — в ответ услышал мат, а после его пытались избить.