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Тренер "Вашингтона" Карбери дал совет Овечкину по поводу рекорда Гретцки

Тренер "Вашингтона" Карбери дал совет Овечкину по поводу рекорда Гретцки

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери дал совет российскому нападающему и капитану "столичных Александру Овечкину, который находится в погоне за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

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