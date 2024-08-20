Тренер "Вашингтона" Карбери дал совет Овечкину по поводу рекорда Гретцки

Главный тренер "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери дал совет российскому нападающему и капитану "столичных Александру Овечкину, который находится в погоне за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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