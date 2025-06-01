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Царьград

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Рискуя жизнью. Русские бойцы выводят пленных украинцев из опасной зоны под обстрелами ВСУ

Рискуя жизнью. Русские бойцы выводят пленных украинцев из опасной зоны под обстрелами ВСУ

Чтобы вывести украинских военнопленных в тыловые районы, русским солдатам иногда приходиться рисковать своими жизнями.

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