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В Россию приехал новый китайско-казахский «бюджетник»

В Россию приехал новый китайско-казахский «бюджетник»

Как рассказали порталу «АвтоВзгляд» официальные представители российского офиса JAC, обновленный лифтбек с модельным индексом J7, чье производство налажено на мощностях «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане, поступил в дилерские центры нашей страны.

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