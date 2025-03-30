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В Германии нашли артефакт, который может изменить историю христианства

В Германии нашли артефакт, который может изменить историю христианства

Археологи из Германии продолжают изучать необычный артефакт, обнаруженный во время раскопок на территории древнего города Нида, который существовал в пределах современного Франкфурта-на-Майне в первые века нашей эры.

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