Зачем опытные шашлычники кладут кирпичи на дно мангала

Что может быть лучше жареного мяса? Только жареное мясо, приготовленное на мангале! Наверняка каждый, у кого есть дачный участок хотя бы раз задумывался над тем, чтобы и самому обзавестись местом для готовки вкуснейших блюд на раскаленных углях.