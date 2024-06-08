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Немецкие СМИ сообщили о задержании в ФРГ предполагаемого сторонника террористов

Немецкие СМИ сообщили о задержании в ФРГ предполагаемого сторонника террористов

В ФРГ в аэропорту Кельн/Бонн на земле Северной Рейн-Вестфалии федеральной прокуратурой Германии был задержан подозреваемый в поддержке ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ).

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