Немецкие СМИ сообщили о задержании в ФРГ предполагаемого сторонника террористов

В ФРГ в аэропорту Кельн/Бонн на земле Северной Рейн-Вестфалии федеральной прокуратурой Германии был задержан подозреваемый в поддержке ИГ («Исламское государство», террористическая группировка, запрещена в РФ).
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