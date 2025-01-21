GeForce RTX 5000 Kingpin не будет — легендарный оверклокер рассказал о планах на будуще...

GeForce RTX 5000 Kingpin не будет — легендарный оверклокер рассказал о планах на будущее, в которых есть место не только NvidiaИзвестный оверклокер Винс «Kingpin» Люсидо (Vince Lucido) сообщил, что в этом поколении новых карт под брендом «KP» не будет.