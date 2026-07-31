NQ Weekly Outlook: Higher Again? | 27–31 July 2026 Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! thefringetrader The Fringe Cycles model read for the coming week suggests a positive-leaning structure, with four positive session biases and only one negative-bias session.
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