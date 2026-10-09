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Следователя не стали отправлять под домашний арест после потери украшений Лерчек

Следователя не стали отправлять под домашний арест после потери украшений Лерчек

РИА Новости/Григорий Сысоев Басманный суд Москвы отказался избирать домашний арест следователю Никите Тулупову по делу о пропаже украшений блогера Валерии Чекалиной (Лерчек).

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