Стало известно, уйдет ли Ренан из "Зенита": президент клуба ответил на слухи в СМИ

Рассказываем, уйдет ли Ренан из "Зенита".Ранее распространившиеся слухи о возможной аренде защитника "Зенита" Роберта Ренана в бразильский клуб "Интернасьонал" оказались не имеющими ничего общего с реальностью.
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