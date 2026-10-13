Ладакх является неотъемлемой частью Индии, заявил в ответ на возражения Пекина против решения Нью-Дели стандартизировать названия 28 стратегических объектов в этом регионе МИД Индии 13 октября, сообщает India Today.
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