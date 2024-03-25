Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и действующая глава МИД ФРГ Анналена Бербок ведут себя как хлопающие дверью и запирающиеся в своей комнате 13-летние подростки.
Кнайсль: Бербок и фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки
Комментарии
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Evgenija Palette
Уважаемая госпожа Кнайсель, сегодняшней Европой правят НАСТОЯЩИЕ ПРИДУРКИ ( кого ни возьми)... Обнаглевшие от безнаказанности, сбившиеся в СТАЮ ЦЕПНЫЕ ПСЫ, нацеленные только на деньги ( а на что еще? В Церковь не ходят (Бога нет?!), СЕКС УЖЕ НАСКУЧИЛ ( во всех вариантах. На выбор), ювенальная Юстиция поставила последний крест на СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ, ОСТАЕТСЯ РАЗВРАТ И ОБРАЩЕНИЕ СЕБЕ ПОДОБНЫХ В БЕЗЛИКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ВОЛИ ТЕХ, КТО ЗАХВАТИЛ ВЛАСТНЫЕ ВЫСОТЫ...) так вот, эти ЦЕПНЫЕ ПСЫ даже и не заметили, как ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ЛЮДЬМИ... Пришла пора здоровым силам напомнить им, кто они есть такие...
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