Кнайсль: Бербок и фон дер Ляйен ведут себя как 13-летние подростки

Evgenija Palette

Уважаемая госпожа Кнайсель, сегодняшней Европой правят НАСТОЯЩИЕ ПРИДУРКИ ( кого ни возьми)... Обнаглевшие от безнаказанности, сбившиеся в СТАЮ ЦЕПНЫЕ ПСЫ, нацеленные только на деньги ( а на что еще? В Церковь не ходят (Бога нет?!), СЕКС УЖЕ НАСКУЧИЛ ( во всех вариантах. На выбор), ювенальная Юстиция поставила последний крест на СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ, ОСТАЕТСЯ РАЗВРАТ И ОБРАЩЕНИЕ СЕБЕ ПОДОБНЫХ В БЕЗЛИКИХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ВОЛИ ТЕХ, КТО ЗАХВАТИЛ ВЛАСТНЫЕ ВЫСОТЫ...) так вот, эти ЦЕПНЫЕ ПСЫ даже и не заметили, как ПЕРЕСТАЛИ БЫТЬ ЛЮДЬМИ... Пришла пора здоровым силам напомнить им, кто они есть такие...