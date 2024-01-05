Александр Дугин: «За войну нужно браться основательно. Мир – это ложная цель» «Увы, Белгород будут обстреливать лишь больше и чаще.
Ад Свинарнии: или хохлятина, или мы
Комментарии
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ВТ
Василий Топчий
Так Путин ответил на вопросы военнослужащих в госпитале: "Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они наш противник. Они их руками решаю свои вопросы, вот в чем всё дело", — заявил Путин. Он также подчеркнул, что сама по себе Украина России не враг, но враги те, кто хочет уничтожить российскую государственность, хочет добиться стратегического поражения России на поле боя. Путин напомнил о том, что элиты Запада уже много лет откровенно говорят о том, чтобы разделить Россию на пять частей.
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16 час.
Наталия
Беда в том, что Украина ведет с Россией настоящую ВОЙНУ, а Россия с Украиной- всего- навсего СВО. Принципиально разные подходы, стратегия и тактика.
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12 час.
Леонид Руси
Не плохо было бы ударить в гнездо бандерлогов
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12 час.
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