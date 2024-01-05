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Василий Топчий

Так Путин ответил на вопросы военнослужащих в госпитале: "Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они наш противник. Они их руками решаю свои вопросы, вот в чем всё дело", — заявил Путин. Он также подчеркнул, что сама по себе Украина России не враг, но враги те, кто хочет уничтожить российскую государственность, хочет добиться стратегического поражения России на поле боя. Путин напомнил о том, что элиты Запада уже много лет откровенно говорят о том, чтобы разделить Россию на пять частей.