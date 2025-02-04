Назван топ высокооплачиваемых вакансий

Выявлены наиболее высокооплачиваемые предложения, размещенные в феврале. В Новосибирской области на зарплату от 99 тысяч до 150 тысяч рублей могут рассчитывать начальник детского лагеря, повар и персональный водитель.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии