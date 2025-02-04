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Назван топ высокооплачиваемых вакансий

Назван топ высокооплачиваемых вакансий

Выявлены наиболее высокооплачиваемые предложения, размещенные в феврале. В Новосибирской области на зарплату от 99 тысяч до 150 тысяч рублей могут рассчитывать начальник детского лагеря, повар и персональный водитель.

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