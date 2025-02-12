«Сочи» посвятил матч с «Нефтехимиком» участникам устранения последствий разлива мазута на побережье Анапы

Во вторник сочинцы обыграли «Нефтехимик» (3:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ. «Сегодняшний матч против «Нефтехимика» мы посвящаем людям, которые участвуют в устранении последствий разлива мазута на побережье Анапы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии