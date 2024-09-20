Глава СКР Гуляев заявил о гонениях против Виктора Ана в Южной Корее

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в интервью ТАСС заявил, что принявший российское гражданство кореец Виктор Ан испытывает трудности на родине из-за опыта выступлений в составе сборной России.
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