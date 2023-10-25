Свищев: если литовцы продолжат нарушать правила, будут смотреть футбол по ТВ

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев оценил решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовать Федерацию футбола Литвы за кричалку болельщиков, направленную против президента России Владимира Путина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии