Стали известны зарплата и особые условия в новом контракте Леклера с Ferrari

Стали известны зарплата и особые условия в новом контракте Леклера с FerrariFerrariВ новом контракте Шарля Леклера с командой Ferrari в Формуле 1 есть несколько специальных условий, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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