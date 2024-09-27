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Царьград

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"А что, у нас нет штук для сбивания ракет?": Атака арсенала в России - полицейский сказал больше, чем военные

"А что, у нас нет штук для сбивания ракет?": Атака арсенала в России - полицейский сказал больше, чем военные

Об атаках на военный арсенал в России предупреждали, причём сами вражеские ресурсы. Так в минувшие выходные тревожно было во Владимирской области, где была объявлена эвакуация населения.

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Комментарии
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Константин Самарин
А тут и гадать не надо. Генерал-хапуги, ответственные за снабжение армии боеприпасами, вступили в преступный сговор с противником о нанесении ударов по указанным координатам, чтобы скрыть незаконную торговлю оружием.
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8 час.
АП
Александр Плешков
солдаты воюют а генералы воруют
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7 час.
ТГ
Татьяна Гусева
А почему наши арсеналы находятся в жилых районах?!
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7 час.

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