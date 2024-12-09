Те, кто смеялся над ним, теперь собирают цитаты всех его выступлений и называют пророком.

Одна из старейших политических партий России ЛДПР отмечает юбилей. К ее 35-летию приурочены праздничные мероприятия, которые пройдут на ВДНХ - там открывается выставка и дискуссионные площадки, будет много встреч.
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