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Капвложения "Газпрома" за 9 месяцев выросли на 23%

Капвложения "Газпрома" за 9 месяцев выросли на 23%

Капвложения "Газпрома" за 9 месяцев выросли на 23%Общая сумма капитальных вложений "Газпрома" по за 9 месяцев выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,11 трлн рублей, говорится материалах к отчету компании по МСФО.

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