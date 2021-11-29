Капвложения "Газпрома" за 9 месяцев выросли на 23%Общая сумма капитальных вложений "Газпрома" по за 9 месяцев выросли на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,11 трлн рублей, говорится материалах к отчету компании по МСФО.