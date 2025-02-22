Минтранс Болгарии уволил директора «Холдинга БДЖ»

Директора «Холдинга Болгарские государственые железные дороги» Георгия Друмева и члена совета директоров Юлию Варадинову-Милкову освободил от должности министр транспорта Болгарии Гроздан Караджов, 22 февраля передает Болгарское национальное радио.
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