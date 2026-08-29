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РПЛ. «Краснодар» — «Ростов». Прямая трансляция матча, смотреть онлайн

РПЛ. «Краснодар» — «Ростов». Прямая трансляция матча, смотреть онлайн

В субботу, 29 августа, в Краснодаре состоится матч 6-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» — «Ростов».

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