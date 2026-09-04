«Лето в Бадене»: названа дата релиза фильма по роману Леонида Цыпкина

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Фильм «Лето в Бадене» основан на одноименном романе Леонида Цыпкина — истории советского интеллигента, в которой рассказ о его жизни переплетается с биографией Федора Достоевского и его жены Анны.