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«Лето в Бадене»: названа дата релиза фильма по роману Леонида Цыпкина

«Лето в Бадене»: названа дата релиза фильма по роману Леонида Цыпкина

Подписывайтесь на телеграм-канал «РБК Стиль» Фильм «Лето в Бадене» основан на одноименном романе Леонида Цыпкина — истории советского интеллигента, в которой рассказ о его жизни переплетается с биографией Федора Достоевского и его жены Анны.

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