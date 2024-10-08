Харрис заявила, что не готова к встрече с Путиным по Украине без участия Киева

Американский вице-президент, кандидат на должность главы Соединенных Штатов Камала Харрис рассказала, что не готова к двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным по Украине без участия Киева.
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