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Харрис заявила, что не готова к встрече с Путиным по Украине без участия Киева

Харрис заявила, что не готова к встрече с Путиным по Украине без участия Киева

Американский вице-президент, кандидат на должность главы Соединенных Штатов Камала Харрис рассказала, что не готова к двусторонней встрече с российским лидером Владимиром Путиным по Украине без участия Киева.

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