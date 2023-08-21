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ВСУ предприняли попытки атаковать фланги ВС РФ под Артемовском

ВСУ предприняли попытки атаковать фланги ВС РФ под Артемовском

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин 21 августа заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за выходные предприняли несколько безуспешных попыток атаковать позиции ВС РФ к югу от Артемовска (украинское название — Бахмут).

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