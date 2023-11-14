Концерт «Джаз под звездами. Night in New York»

На один вечер пространство петербургского Планетария обретёт лоск Нью-Йорка золотой эпохи джаза. На концерте прозвучат хиты XX века, которые прославили Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Рэй Чарльз и другие мастера.
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