В Ленинградской области сотрудники ДПС помогли быстро сопроводить в больницу годовалого малыша

7 мая 2024 года на выезде с автодороги «Магистральная» на автодорогу «Зеленогорск – Приморск – Выборг» нес службу наряд отдельного взвода ДПС ГИБДД УМВД России по Выборгскому району Ленинградской области в составе капитана полиции Михаила Ульнырова и старшего лейтенанта полиции Евгения Мельникова.