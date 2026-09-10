Волга может обмелеть в ближайшие 20 лет: учёные фиксируют критическое падение стока

Данные наблюдений за Волгой-матушкой не вселяют в учёных оптимизма.В ближайшие два десятилетия Волга рискует столкнуться с серьёзным обмелением из-за глобального потепления.
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