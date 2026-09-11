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За 10 дней россияне открыли 87 тысяч счетов в цифровых рублях

С 1 сентября с момента запуска цифрового рубля граждане открыли 87 тысяч счетов и провели 50 тысяч операций с новым видом валюты, рассказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

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