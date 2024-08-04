У следствия по делу о теракте в «Крокусе» появились показания нового свидетеля

Следователи по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» получили показания нового свидетеля, который подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к массовому убийству в Красногорске.