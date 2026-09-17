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SPLETNIK

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"Учительница на школьной дискотеке подошла побаловаться". Юлия Пересильд насмешила людей своим первым диджей-сетом

"Учительница на школьной дискотеке подошла побаловаться". Юлия Пересильд насмешила людей своим первым диджей-сетом

42-летняя Юлия Пересильд насмешила людей в сети своим первым диджей-сетом. Актриса отпраздновала свой день рождения за диджейским пультом на вечеринке фонда "Галчонок", учредителем которого она является.

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