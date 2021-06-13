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ВЫЗОВ ПРИНЯТ

ВЫЗОВ ПРИНЯТ

Рация зашипела. В очередной раз. В сотый, или тысячный – я не считал. Вызов принят.Ручка скользит по мятой бумаге бланка карты вызова, водитель устало пихает рукой рычаг первой передачи с впаянной в оргстекло розой на рукояти, машина трогается.

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