Рация зашипела. В очередной раз. В сотый, или тысячный – я не считал. Вызов принят.Ручка скользит по мятой бумаге бланка карты вызова, водитель устало пихает рукой рычаг первой передачи с впаянной в оргстекло розой на рукояти, машина трогается.