В России начинается третий день выборов

В России 20 сентября начинается третий день выборов. Напомним, что идет избрание депутатов Государственной думы девятого созыва, а также региональные выборы в ряде территорий страны.
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