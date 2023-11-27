США сделали уступки: Китай разрешил экспорт редких материалов малыми партиями

Еще в июле китайское правительство объявило ограничение экспорта германия, галлия и их химических соединений, используемых для изготовления деталей микросхем, телекоммуникационного оборудования и электромобилей.
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