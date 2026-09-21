Huawei представила настольный компьютер HM650 на HarmonyOS

Компьютер HM650 функционирует на HarmonyOS версии 1.0 и прошёл сертификацию безопасности и надёжности второго уровня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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