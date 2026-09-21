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Регионы России

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Huawei представила настольный компьютер HM650 на HarmonyOS

Huawei представила настольный компьютер HM650 на HarmonyOS

Компьютер HM650 функционирует на HarmonyOS версии 1.0 и прошёл сертификацию безопасности и надёжности второго уровня.

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