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Москвичи передвигаются на неисправных такси

Москвичи передвигаются на неисправных такси

А ещё рискуют попасть в машину к водителю в нетрезвом состоянии и без прав. Об этом стало известно после проверки московского таксопарка госавтоинспекторами, выявившей множество нарушений.

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