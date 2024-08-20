«Газпром» и азербайджанская SOCAR договорились расширить партнерство

Договоренности о расширении стратегического партнерства достигли «Газпром» и азербайджанская компания SOCAR, заявил глава российской компании Алексей Миллер 19 августа, сообщает Telegram-канал «Газпрома».
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