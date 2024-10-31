Популярная 61-летняя актриса показала фанатам архивное фото топлес

Популярная актриса, телеведущая и бизнесвумен Лиза Ринна показала фанатам архивное фото топлес. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 3,7 миллиона подписчиков.